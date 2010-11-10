До консульства Польщі за візою прийшов юнак з кастетом

У Львові на ввході до Генерального консульства Республіки Польща військовослужбовці Внутрішніх військ затримали 19-річного львів’янина з кастетом.

Як повідомив УНІАН начальник групи зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації управління Західного територіального командування Внутрішніх військ МВС України Вадим ГОЛУБ, 9 листопада військовослужбовці роти з охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав львівського полку Внутрішніх військ затримали молодика, який із кастетом намагався пройти на територію Польського консульства з метою отримання візи.

Під час затримання він опору не чинив. Його було доставлено до Франківського райвідділу внутрішніх справ Львова для з’ясування обставин.