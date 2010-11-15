У Харкові п’яний чоловік убив матір та 15-річну племінницю

У Харкові 14 листопада в квартирі 59-річної пенсіонерки було знайдено мертвими з ножовими пораненнями господарку та її онуку – 15-річну ученицю загальноосвітньої школи.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, в результаті оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства працівники міліції затримали сина господарки – 32-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що він в зазначеній квартирі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вбив потерпілих під час сварки на ґрунті неприязних відносин.