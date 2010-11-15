На Черкащині жінка облила себе бензином - і підпалила
14:59, 15 листопада 2010Суспільство
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Поки родина спала...
В місті Сміла Черкаської області 59-річна жінка скоїла самоспалення.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, близько 6-ї години ранку, поки ще сім`я спала, жінка спустилася до льоху, облила себе бензином і підпалила.
Чоловік, відчувши запах бензину, почав шукати дружину. Коли заглянув до льоху, то побачив наполовину обгорілу дружину.
Потерпілу з термічними опіками тіла III-IV ступеня важкості було доставлено до реанімаційного відділення Смілянської центральної лікарні. Отримані опіки виявилися несумісними із життям, і жінка наступного дня померла.
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