УСПП: ряд статей Податкового кодексу руйнують малий і середній бізнес

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) виступає за постатейне ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент УСПП Анатолій КІНАХ у ході засідання Економічної ради УСПП, на якій обговорювався проект Податкового кодексу України, підготовлений до розгляду парламентом у другому читанні.

«Ухвалення проекту Податкового кодексу має проходити у режимі постатейного розгляду», - сказав А.КІНАХ.

При цьому він зазначив, що якщо в ході обговорення Податкового кодексу в парламенті з якихось напрямів не вдасться знайди компромісне рішення, то необхідно розглянути можливість третього читання.

У цілому А.КІНАХ зазначив, що, незважаючи на те, що велика кількість пропозицій і зауважень підприємців були враховані в останньому варіанті проекту Податкового кодексу, документ все ж таки містить ряд норм, які ускладнять роботу бізнесу в Україні.

Серед таких проблемних норм А.КІНАХ назвав норму, згідно з якою звична ціна продукції фактично встановлюється на рівні митної вартості імпортованої продукції. Крім того, підприємці незадоволені нормою, згідно з якою вони не можуть відносити на валові витрати вартість товарів і послуг, наданих їм фізичними особами - підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

«Незважаючи на позитив, який на першому етапі спостерігався під час доопрацювання проекту Податкового кодексу, в кінцевому варіанті залишається ряд статей, які повністю руйнують напрацьовану сторіччями систему малого і середнього бізнесу, змусять бізнес піти у тінь, скорочувати робочі місця, платити зарплату в конвертах, що створить соціальну напругу і приведе до руйнування довіри населення до влади», - мовиться в прес-релізі УСПП, розданому журналістам перед засіданням.