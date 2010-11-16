ГУАМ обговорила питання взаємодії у сфері попередження і ліквідації НС

В Організації за демократію і економічний розвиток - ГУАМ - обговорили питання взаємодії у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Києві під головуванням української сторони відбулося 4-е засідання Робочої групи з надзвичайних ситуацій (РГНС). У заході взяли участь представники національних органів з надзвичайних ситуацій, співробітники Секретаріату ГУАМ, а також запрошені на засідання представники Польщі і Японії.

Учасники засідання заслухали звіт країни-координатора про діяльність Робочої групи протягом поточного року, розглянули хід виконання плану спільних заходів на 2010-2011 роки, зокрема, щодо реалізації Угоди між урядами держав - учасниць ГУАМ про співпрацю у сфері попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, а також плану співпраці у сфері навчання і підготовки кадрів.

Крім того, члени робочої групи проаналізували дотримання Регламенту обміну інформацією між державами - членами ГУАМ про виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, прийнятого в березні 2010 року, а також узгодили план роботи на 2011 рік.

На засіданні також було обговорено комплекс питань з формування і проведення спільної політики держав - членів ГУАМ, гармонізації і вдосконалення законодавства, розвитку договірно-правової бази і міжнародної співпраці, зокрема у форматі взаємодії з іншими міжнародними організаціями.

Особливу увагу було приділено питанням координації співпраці і вдосконалення взаємодії між державами - членами ГУАМ. У рамках робочої групи було узгоджено проект рішення Саміту міністрів закордонних справ ГУАМ про створення Спільної комісії з питань співпраці у галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Також було вирішено продовжити обговорення питання про створення національних Координаційних центрів учасників Угоди між урядами держав - учасниць ГУАМ про співпрацю у сфері попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків.

На порядку денному стояли питання організації і проведення спільного семінару-практикуму ГУАМ-Японія у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також щодо перспектив участі держав - членів ГУАМ у реалізації проекту ініціативи «Східного партнерства» Європейського Союзу «Попередження, готовність і реагування на природні і техногенні катастрофи».

Чергове засідання Робочої групи з надзвичайних ситуацій планується провести в Києві у березні-квітні 2011 року, повідомили в Секретаріаті ГУАМ.