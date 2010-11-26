У Дніпропетровську відкрили центр фонду "Русский мир"

Сьогодні у Дніпропетровську на базі обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов`янських Кирила і Мефодія відкрито «Російський центр» фонду „Русский мир”.

Як передає кореспондент УНІАН, у заході взяли участь голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ, голова обласної ради Євген УДОД, виконавчий директор фонду «Русский мир» В’ячеслав НІКОНОВ, а також Предстоятель Української Православної церкви митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.

«У нашому регіоні з повагою ставляться до російської мови та культури. Відкриття культурного центру в Дніпропетровську дає нові можливості для ефективної співпраці з Росією і додаткові імпульси для взаємного розвитку», - зазначив О.ВІЛКУЛ.

Під час урочистостей митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР вручив О.ВІЛКУЛУ Орден Святого Великомученика Георгія Побєдоносця «За заслуги перед Українською Православною Церквою».

У фонді «Російського центру» в Дніпропетровську зібрані книги, довідкові й навчальні матеріали з питань культури і мистецтва, науки й освіти, історії та сучасного розвитку російського суспільства. Бібліотека центру містить друковані видання провідних російських видавництв, а також банк мультимедійної інформації, в який входить класика російського кінематографу та сучасне російське кіно, аудіокниги, аудіолекції, аудіоспектаклі та аудіоекскурсії.