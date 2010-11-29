Арештованого екс-мера Новомосковська відпустили під підписку

Рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області від 26 листопада екс-меру Новомосковська Віктору ЛИТВИЩЕНКУ, заарештованому 30 вересня (коли він був чинним мером) за підозрою у зловживанні владою, змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомив начальник Центру громадських зв”язків ГУ МВС у Дніпропетровській області Олексій ЩЕРБАТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня В.ЛИТВИЩЕНКО був затриманий правоохоронцями у рамках кримінальної справи, порушеної прокуратурою Дніпропетровської області за двома статтями Кримінального кодексу України.

В.ЛИТВИЩЕНКУ інкримінується перевищення влади (ч. 3 ст. 365) і розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Екс-мер Новомосковська підозрюється у незаконній передачі на баланс одного з підприємств міста 14 об’єктів нерухомості та зменшенні процентної ставки, що призвело до зниження орендної плати за землю. Попередня шкода, завдана територіальній громаді Новомосковська, складає понад 2 млн. грн.

На початку вересня В.ЛИТВИЩЕНКО офіційно заявив у пресі про свій намір балотуватися на посаду міського голови Новомосковська на новий термін.

В.ЛИТВИЩЕНКО є членом Партії промисловців та підприємців.

Раніше у прокуратурі Дніпропетровської області заявляли, що В.ЛИТВИЩЕНКА триматимуть під вартою до суду.