Газпром заманює Європу «дешевим газом», але хоче дещо натомість

Російський газовий монополіст «Газпром» заявляє про готовність знизити ціни на газ споживачам свого головного експортного ринку - країнам Європи.

Про це сказано у звіті "Газпрому" про діяльність у сфері стійкого розвитку за 2008-2009 роки, розміщеному на сайті компанії.

"Газпром" назвав укладення довгострокового контракту на постачання газу європейським споживачам «неодмінною умовою газової торгівлі», визнавши разом з тим можливість переговорів про ціну палива.

«Проте "Газпром" готовий враховувати думку споживачів і проводити гнучку торгову політику в тому разі, якщо розрив між контрактними і спотовими цінами сягає істотної величини», - наголошується в документі. (На початку листопада польська газета Rzeczpospolita написала про те, що італійська компанія Edison через суд вимагає у «Газпрому» знизити ціну палива, що постачається, з 300-320 доларів за тисячу кубометрів до рівня спотового ринку, де його вартість становить 240-250 доларів – УНІАН).

Російська компанія відзначила, що навесні 2010 року ряд компаній одержали можливість придбавати частини законтрактованого газу за спотовими цінами (E.ON Ruhrgas, wіoski ENI i GDF Suez - УНІАН).

Російський газовий монополіст також відзначив, що можливість перегляду ціни газу передбачена кожним підписаним довгостроковим контрактом.

Як повідомляв УНІАН, Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ на останніх переговорах з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ наприкінці минулого тижня не вдалося домовитися про зниження ціни газу, що постачається Україні.

Раніше представники української влади заявляли про необхідність переглянути укладений на початку 2009 року десятирічний газовий контракт з РФ, попри отримання 100 доларової знижки, про яку вдалося домовитися в квітні цього року.

"Газпром", який постачає в 27 країн Євросоюзу близько 25% газового імпорту, через різке падіння попиту на газ, викликане світовою кризою 2008 року, минулого року був змушений погодитися на знижки на газ, що його він постачає, для ряду європейських споживачів.

Польська PGNiG, якій наприкінці жовтня після майже двох років переговорів вдалося підписати контракт про додаткові постачання газу з «Газпромом» за ціною близько 275 доларів за тисячу кубометрів, має намір добиватися її подальшого зниження.

«Нафтогаз» прогнозує середньозважену ціну російського газу в 2011 році на рівні 269 доларів за тисячу кубометрів.