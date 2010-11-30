У Кременчуку (Полтавська обл.) 81-річний пенсіонер по-звірячому убив свою 84-річну сестру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила прес-офіцер Кременчуцького міського управління міліції Тетяна РОМАНЧУК.

За її словами, скривавлений труп немолодої жінки знайшла її дочка. Вона викликала «швидку» і міліцію.

“Підозрюваний пережив інсульт, після якого у нього почалися розлади психіки, – розповіла Т.РОМАНЧУК. – Він виколов очі сестрі «через їх різний колір». Перед цим він намагався душити жінку. На шиї загиблою є синці”.

Начальник міліції Кременчука Анатолій КОНОНЕНКО відзначив, що на приїзд міліції пенсіонер чекав, одягнувши на себе кітель з усіма бойовими орденами учасника Великої вітчизняної війни.

“Ну, я готовий. Забирайте”, - сказав пенсіонер міліціонерам, які приїхали.

Зараз цього чоловіка помістили до психоневрологічного диспансеру, заявив А.КОНОНЕНКО.