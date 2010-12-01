Нацбанк скасував низку норм, які мали допомогти банкам під час кризи

03:28, 01 грудня 2010
Суспільство
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Постанова №513 набула чинності

Національний банк України скасував низку норм, які були запроваджені для стабілізації роботи банків у кризовий період.

Норми скасовані постановою від 26 листопада 2010 року № 513, яка є в розпорядженні УНІАН. Вона вступила у силу в день підписання.

Зокрема, скасовано постанову від 5 лютого 2009 року № 49 «Про окремі питання діяльності банків», якою дозволялося: враховувати при розрахунку регулятивного капіталу субординований борг, наданий в іноземній валюті, за курсом на звітну дату; залучати субординовані кредити банкам, які здійснюють діяльність менше одного року; включати в основний капітал сплачені, але не зареєстровані внески в статутний капітал тощо.

Документом, який втратив чинність, також передбачалася норма, згідно з якою до банків, що порушують економічні нормативи з причини зростання курсу іноземних валют, регулятором не застосовувалися заходи впливу, скасовувалися спеціальні значення економічних нормативів для спеціалізованих ощадних банків тощо.

Крім того, постановою № 513 скасовано дію постанови Нацбанку № 328 від 3 червня 2009 року "Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів". Останнім документом було встановлено порядок реструктуризації виданих банками кредитів, а також можливість переведення валютних кредитів у гривневі. Зокрема, за такими кредитами банкам дозволялося поетапне (пропорційне) включення до розрахунку нормативу регулятивного капіталу суми витрат, які виникли в результаті реструктуризації або зміни валюти зобов`язань, поступове приведення фактичного значення ліміту загальної короткої відкритої валютної позиції до нормативного значення. Крім того, дозволялося здійснювати оцінку фінансового стану позичальника та стану обслуговування ним боргу без урахування факту реструктуризації.

 

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