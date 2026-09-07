Джордан Барделла заявив, що Франція візьме на себе ініціативу, яка вже не буде просто фінансовою.

Голова французької ультраправої партії "Національний фронт" Джордан Барделла заявив, що безвідповідально продовжувати надавати гроші Україні без будь-яких гарантій. За його словами, для допомоги Києву потрібно покласти край напруженості навколо Ормузької протоки, пише Clash Report.

"Ми проголосували проти останньої фінансової допомоги Україні, яку виділила Європа. Було б вкрай безвідповідально продовжувати надавати гроші іноземним державам без будь-яких гарантій. Я маю на увазі, що американці принаймні мали достатньо розуму, щоб забезпечити свою підтримку України шляхом експлуатації рідкісноземельних ресурсів", - зазначив він.

Барделла висловив упевненість, що найкраща послуга, яку Франція та партнери можуть зараз надати українському народу та українському опору, – це покласти край напруженості навколо Ормузької протоки.

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Він наголосив: те, що відбувається в Ормузькій протоці, різко збільшує доходи Росії від експорту нафти та водночас послаблює позиції України.

"Ми підтримуємо український народ, який чинить опір. Франція залишиться вірною своїм зобов'язанням. Але якщо ми прийдемо до влади завтра, Франція візьме на себе ініціативу, яка вже не буде просто фінансовою – використовуючи гроші, яких у нас немає – а дипломатичною", - пояснив політик.

Позиція ультраправих Франції щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше голова французької ультраправої партії "Національний фронт" Джордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш транзакційними відносинами з цією країною, яка перебуває у стані війни. За його словами, зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву, який вже понад чотири роки чинить опір російському наступу.

Барделла наголосив, що Франція не покине Україну, навіть якщо переможе Ле Пен, кандидатка від партії "Національний фронт", яка претендує на посаду президента замість Еммануеля Макрона.

Варто зазначити, що Ле Пен постійно очолює опитування щодо намірів голосування у першому турі. Це викликає побоювання серед союзників України, що військова, економічна та політична підтримка, яку надає Макрон, може опинитися під загрозою.

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