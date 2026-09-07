Путін дозволив заморожувати майно росіян за кордоном: створено спеціальну комісію

Це стосується громадян, яких у Росії заочно засуджено до покарань за адміністративними або кримінальними статтями.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про створення міжвідомчої комісії, яка займатиметься застосуванням так званих обмежувальних заходів щодо російських громадян, які проживають за кордоном. Як повідомляє Baza, її очолить міністр юстиції.

Але до її складу також увійдуть представники Мін'юсту, МВС, ФНС, ФСБ, Росфінмоніторингу та Генпрокуратури.

Передбачається, що комісія стежитиме за введенням обмежувальних заходів щодо росіян, які перебувають за кордоном і яких у Росії заочно засуджено до покарань за адміністративними або кримінальними статтями.

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Зокрема, обмеження передбачають заборону на низку банківських операцій та угод, отримання державних і муніципальних послуг, а також заморожування коштів і майна. Доходи таких громадян у Росії будуть зараховуватися на спеціальні рублеві рахунки в банку.

Також комісія вирішуватиме питання щодо щомісячної гуманітарної допомоги для близьких родичів таких громадян.

Обмеження щодо росіян у Європі

Як повідомляв УНІАН, Польща закликала обмежити пересування російських дипломатів у Європейському Союзі та посилити контроль за в’їздом громадян Росії на тлі нещодавніх гібридних атак РФ у Європі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нещодавня хвиля гібридних атак, які підтримує Кремль, по всій Європі вимагає більш жорстких обмежень для російських дипломатів та громадян, які подорожують країнами блоку.

Сікорський закликав обмежити свободу пересування російських дипломатів у країнах, де вони акредитовані, обмежити видачу шенгенських віз громадянам Росії, вимагати біометричні пропуски для росіян, які в’їжджають до ЄС, а також обмежити кількість російських дипломатів у ЄС.

Водночас міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий підтримати подальші кроки, "якщо цього вимагатимуть обставини".

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