На Землі утвориться новий суперконтинент: люди можуть його не пережити

Усе полягає в одному з можливих сценаріїв, який може зробити планету непридатною для життя ссавців.

Вчені вже десятиліттями знають, що всі континенти Землі одного дня знову з'єднаються, утворивши новий суперконтинент. Ми почали з Пангеї і повернемося до неї знову. Є кілька сценаріїв, які можуть реалізуватися, і один із них майже напевно стане фатальним для всіх ссавців, включаючи людей.

Дослідження показали, що Пангея почала розпадатися 200 мільйонів років тому і знову об’єднається через такий самий проміжок часу, пише Wion. Наукова стаття, опублікована в журналі Geological Magazine у 2018 році, пропонує чотири варіанти того, як це може статися.

1. Новопангея

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Тихий океан закриється, а Атлантичний океан розшириться. Америки зіткнуться зі Східною Азією та Антарктидою, в результаті чого утвориться масив суші, зосереджений переважно в Північній півкулі.

Ділянки поблизу екватора будуть спекотними та посушливими. Прибережні регіони зазнаватимуть рясних опадів, але внутрішні землі будуть здебільшого сухими.

Однак, оскільки суша простягатиметься до холодніших широт, помірна глобальна океанічна циркуляція та полярна льодова динаміка продовжуватимуть існувати.

2. Ауріка

Тихий та Атлантичний океани злиються, утворивши суперконтинент Ауріка. Оскільки їм 200 і 180 мільйонів років відповідно – вони старші за Індійський океан, якому 140 мільйонів років, – перші два закриються.

Внутрішні частини континентів розколються, знову зібравши масиви суші Землі в кільце навколо екватора. Оскільки континент перебуватиме поблизу екватора, "ймовірно, там буде трохи тепліше і, можливо, сухіше, ніж на сьогоднішній Землі", – заявив Жуан К. Дуарте, доцент кафедри тектоніки Лісабонського університету в Португалії, який сформулював гіпотезу про Ауріку.

3. Амазія

У цьому сценарії Північний Льодовитий океан закриється, і всі континенти, крім Антарктиди, змістяться до Північного полюса.

З усією сушею на Півночі Південна півкуля перетвориться на не що інше, як один великий океан, за винятком Антарктиди.

За відсутності суші між ними океанічний конвеєр, що переносить тепло від екватора до полюсів, буде порушений. Полюси стануть холоднішими й залишатимуться вкритими льодом цілий рік.

4. Пангея Ультима / Проксіма

Атлантичний океан повністю закриється у міру формування нових зон субдукції. Індійський океан також закриється і стане внутрішнім морем. Америки зіткнуться з Азією.

Усі континенти об’єднаються навколо екватора, утворивши Пангею Ультиму. Це виглядатиме як великий масив суші у формі кільця навколо екватора.

Який суперконтинент, найімовірніше, знищить усіх людей

Хоча й Ауріка, й Амазія означатимуть кінець певних видів на суші та в морі, саме Пангея Ультима вб’є всіх людей на Землі. Внутрішні райони суші будуть розташовані за тисячі миль від океанських бризів, а отже, 90 відсотків суші стануть спекотною та сухою пустелею.

Сонце також стане яскравішим, що зробить планету ще спекотнішою, особливо у внутрішніх регіонах Пангеї Ультими. Атмосфера буде насичена високим рівнем вуглекислого газу внаслідок численних вулканічних вивержень, спричинених тектонічними рухами.

Температури сягатимуть від 40 °C до 70 °C, і лише від 8 до 16 відсотків площі суші Землі залишаться придатними для життя ссавців. Без вітру та за сильної спеки людське тіло не зможе позбуватися тепла. Це виштовхне Землю за межі фізіологічного теплового діапазону, придатного для життя ссавців, що спричинить масове вимирання.

Хороша новина в тому, що нікого з нас тут не буде, коли це станеться – більш ніж через 200 мільйонів років. Однак до того часу, можливо, вже розпочнеться новий життєвий цикл із видами, які зможуть адаптуватися до нового світу.

Раніше УНІАН повідомляв, що гігантський вулкан раптово прокинувся після 500 років сну.

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