Віткофф розповів, чого вдалося досягти під час візитів до Києва та Москви

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про суттєвий прогрес, якого вдалося досягти під час його із Джаредом Кушнером візитів до України та Росії. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Віткоффом у соцмережі X.

"За дорученням президента Трампа учасники переговорів відвідали Москву і Київ для того, щоби посприяти допоміжному діалогу з припинення російської-української війни", - йдеться у повідомленні.

Також Віткофф зауважив, що росіяни й українці погодились на триденне утримання від повітряних атак на столиці обох країн, аби дозволити провести зустрічі з американською делегацією.

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Стів Віткофф, Джаред Кушнер та інші американські посадовці з ради з питань національної безпеки, Державного департаменту і Міністерства фінансів США зустрілися як з головою Росії Володимиром Путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським з метою обговорення пропозицій кожної сторони. У Києві до обговорень ще долучилися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для співпраці на подальшому шляху.

"Було досягнуто суттєвого прогресу, у тому числі у наближенні до планування додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп працює наполегливо, аби зупинити вбивства та досягти тривалого і стійкого миру", - йдеться у заяві Віткоффа.

Візити Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву для зустрічі з ініціатором війни Володимиром Путіним, а 6 вересня – прибули до Києвв для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Кушнера, за лаштунками докладаються зусилля, аби спробувати створити належні умови для укладення угоди про припинення війни. Утім, поки умови мирної угоди не погоджено й сам документ не укладено, говорити про те, коли настане мир - зарано.

На думку Віткоффа, без комунікації з Росією дуже мало шансів на мирне урегулювання.

Посланці Трампа вбачають свою роль у тому, аби звести Україну та Росію до переговорів, звузити проблемні питання, і налагодити канали комунікації.

За словами Зеленського, під час перемовин з Кушнером і Віткоффом було озвучено "кілька дійсно нових ідей" у контексті розвитку подальшої дипломатії, але він не деталізував подробиці.

Як відзначив президент України, наша держава нині має два плани дій на найближчі місяці. План "А" – намагання прискорювати дипломатію для зменшення російського терору. І План "Б" – посилювати захист України за рахунок розвитку власного захисту від балістичних ракет і масового виробництва засобів для перехоплення реактивних дронів.

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