Віткофф розповів, чого вдалося досягти під час візитів до Києва та Москви

Зокрема, Віткофф заявив про рух на шляху до планування проведення тристоронньої зустрічі між Україною, США і Росією.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про суттєвий прогрес, якого вдалося досягти під час його із Джаредом Кушнером візитів до України та Росії. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Віткоффом у соцмережі X.

"За дорученням президента Трампа учасники переговорів відвідали Москву і Київ для того, щоби посприяти допоміжному діалогу з припинення російської-української війни", - йдеться у повідомленні.

Також Віткофф зауважив, що росіяни й українці погодились на триденне утримання від повітряних атак на столиці обох країн, аби дозволити провести зустрічі з американською делегацією.

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Стів Віткофф, Джаред Кушнер та інші американські посадовці з ради з питань національної безпеки, Державного департаменту і Міністерства фінансів США зустрілися як з головою Росії Володимиром Путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським з метою обговорення пропозицій кожної сторони. У Києві до обговорень ще долучилися радники з питань національної безпеки з Великої Британії, Німеччини та Франції для співпраці на подальшому шляху.

"Було досягнуто суттєвого прогресу, у тому числі у наближенні до планування додаткових тристоронніх переговорів. Президент Трамп працює наполегливо, аби зупинити вбивства та досягти тривалого і стійкого миру", - йдеться у заяві Віткоффа.

Візити Віткоффа та Кушнера до Москви та Києва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву для зустрічі з ініціатором війни Володимиром Путіним, а 6 вересня – прибули до Києвв для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Кушнера, за лаштунками докладаються зусилля, аби спробувати створити належні умови для укладення угоди про припинення війни. Утім, поки умови мирної угоди не погоджено й сам документ не укладено, говорити про те, коли настане мир - зарано.

На думку Віткоффа, без комунікації з Росією дуже мало шансів на мирне урегулювання.

Посланці Трампа вбачають свою роль у тому, аби звести Україну та Росію до переговорів, звузити проблемні питання, і налагодити канали комунікації.

За словами Зеленського, під час перемовин з Кушнером і Віткоффом було озвучено "кілька дійсно нових ідей" у контексті розвитку подальшої дипломатії, але він не деталізував подробиці.

Як відзначив президент України, наша держава нині має два плани дій на найближчі місяці. План "А" – намагання прискорювати дипломатію для зменшення російського терору. І План "Б" – посилювати захист України за рахунок розвитку власного захисту від балістичних ракет і масового виробництва засобів для перехоплення реактивних дронів.

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