Мерц попередив про ризики для України після перемоги АдН на виборах

Канцлер наголосив, що Німеччина має й надалі підтримувати Україну.

Перемога ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у землі Саксонія-Анхальт вплине як на Німеччину, так і на міжнародну ситуацію. Про це заявив канцлер Фрідріх Мерц під час пресконференції.

"Ми всі глибоко вражені. Ми не очікували такого повороту подій. З учорашнього дня щось змінилося не лише в Саксонії-Анхальт, а й у всій Німеччині. І цей результат виборів матиме наслідки. Він також вплине на міжнародну ситуацію", – сказав він.

Мерц зазначив, що результат виборів у землі Саксонія-Анхальт радує Росію. Він упевнений, що Кремль намагається впливати на результати виборів у Німеччині.

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"Я ні на міліметр не відступлю від свого принципового переконання, що ми маємо захищати нашу свободу від Росії, особливо зараз. І якщо ми перестанемо підтримувати Україну, завтра ситуація не покращиться. Вона стане ще гіршою. Мета російського державного керівництва – дестабілізувати систему цінностей того, що ми колись називали Заходом. І ця система цінностей не підлягає обговоренню", – підкреслив Мерц.

Найсерйозніша поразка на виборах за останні десятиліття

Мерц заявив, що партія АдН "ставить під сумнів демократичні інститути та правила Німеччини". За його словами, саме тому не можна ігнорувати такі результати виборів.

"Це впливає на нас – і на мене особисто теж. І я мушу визнати: це найсерйозніша поразка на виборах, якої ХДС зазнала за останні роки, навіть за останні десятиліття. Все це, звісно ж, матиме наслідки", – додав канцлер.

Мерц заявив, що ХДС і "Соціал-демократична партія Німеччини" (СДПН) не повинні допустити, щоб правий популізм зайшов так далеко. Він висловив упевненість, що правляча коаліція має краще доносити до громадян Німеччини суть реформ, які вони просувають.

"Крім того, у світі спостерігається накопичення криз – війна, штучний інтелект та багато інших проблем, що викликають у людей серйозне занепокоєння. Переосмислення всього цього та досягнення глибшого розуміння, як мені здається, є одним із завдань, що стоять перед усіма нами – і я особисто також беру на себе це завдання", – сказав канцлер.

Перемога АдН у Німеччині – що відомо

Нагадаємо, що, за даними екзит-полів, у неділю, 6 вересня, партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла перше місце на виборах у землі Саксонія-Анхальт, завдяки чому ультраправа партія вперше з часів Другої світової війни опинилася на порозі приходу до влади на рівні землі.

За даними екзит-полу телеканалу ARD, АдН набрала 44,4% голосів, а консерватори канцлера Фрідріха Мерца значно відстали, отримавши 18,3%.

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