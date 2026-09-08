Росія атакувала Київ балістикою: кількість поранених зросла, є загиблі

Наразі кількість поранених зросла. Трьох поранених медики госпіталізували.

В ніч на 8 вересня російські окупанти вдарили по Києву балістикою та дронами, внаслідок чого у кількох районах пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, є поранені.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військовой адміністрації (КМВА). Спочатку в КМВА повідомили про руйнування у Соломʼянському. Там уламки впали на 5-поверховий житловий будинок. Також, на іншій локації, пошкоджений 3-поверховий житловий будинок.

У цьому ж районі загорілось складське приміщення.

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Крім того, у Дарницькому районі пошкоджено автомобіль внаслідок падіння уламків.

Пізніше у КМВА повідомили, що наслідки атаки є і в Подільському районі. Там виникло загоряння гаражів та автомобілів. Фіксується загоряння складського приміщення.

Загалом, за даними ДСНС, руйнування та пожежі сталися щонайменше у п'яти районах міста.

Внаслідок атаки також є поранені. За даними мера Києва Віталія Кличка, поранення дістали 6 осіб.

"Наразі 6 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Трьох поранених медики госпіталізували. Трьом - надали допомогу амбулаторно", - деталізував він.

У КМВА повідомили, що станом на 06:30 стало відомо про загиблих. "На жаль, також є інформація про 2 загиблих внаслідок ворожої атаки", - йдться у повідомленні.

Удари росіян по Києву

Однією з наймасованіших атак став удар 1 вересня. Тоді Росіяни атакували Київ і область ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та підприємства. За даними ДСНС, у столиці загинули 8 людей, серед них троє дітей, ще п'ятеро були поранені.

4 вересня російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві. Дрон влучив у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність відповіді на цей удар.

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