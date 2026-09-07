Союз двох режимів: Росію та Північну Корею з'єднав перший автомобільний міст

Двосмуговий міст через річку Туманна став єдиним прямим автомобільним сполученням між країнами.

Північна Корея та Російська Федерація завершили будівництва першого автомобільного мосту, що з’єднує дві країни. Відкриття об’єкта стало черговим свідченням поглиблення відносин між режимами Володимира Путіна та Кім Чен Ина, передає Bloomberg.

Двосмуговий міст через річку Туманна став єдиним прямим автомобільним сполученням між країнами. Режими активізували співпрацю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, зокрема шляхом підписання договору про взаємну оборону. Будівництво об’єкта, який, як очікується, дозволить знизити транспортні витрати та оптимізувати логістику, розпочалося минулого року.

Північна Корея та Росія мають спільний кордон довжиною всього 17 кілометрів, але раніше дві держави були з’єднані лише залізничним або повітряним сполученням – як залізничний міст корейсько-російської дружби 1959 року.

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Новий міст має довжину приблизно в один кілометр та ширину в сім метрів. Він виходить на головну федеральну автомагістраль у Росії, яка є частиною транспортного коридору "Захід-Схід", що забезпечує швидкісне сполучення між Владивостоком і Санкт-Петербургом. Міст названо на честь Якова Новиченка, радянського військового офіцера, який нібито перехопив гранату, спрямовану на лідера-засновника країни Кім Ір Сена у 1946 році. Північна Корея оголосила Новиченка національним героєм.

Пхеньян відправив десятки тисяч контейнерів зі зброєю, щоб допомогти Москві вести війну проти України, та близько 15 000 солдатів, які брали участь в операціях всередині Росії після заходу Сил Оборони України в Курську область. За оцінками, режим Кім Чен Ина отримав до 22 мільярдів доларів іноземних доходів з 2022 по 2025 рік, частково завдяки зростаючим зв'язкам з Москвою.

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За даними СБУ, російська банківська система стрімко втрачає гроші клієнтів. Відділення закриваються, а бізнес намагається вивести капітал за кордон. Тільки від початку року росіяни перевели в готівку понад 2 трлн рублів.

Відповідно, на тлі стрімкого зростання витрат жителі РФ стали вдвічі менше відкладати грошей. У січні-червні 2026 року частка доходів, яку росіяни спрямовували на заощадження, скоротилася з 10% до 4,4%.

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