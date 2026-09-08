Росія встановила новий дедлайн щодо захоплення Донбасу, - Паліса

Заступник керівника Офісу президента України зазначив, що Росія вже 15 разів переносила дедлайни по виходу на кордони Донецької області.

Росіянам роками не вдається на Донеччині реалізувати жодного оперативного успіху, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в Facebook.

Зокрема, Паліса зазначив, що Росія вже 15 разів переносила дедлайни по виходу на кордони Донецької області.

За його словами, тепер Росія встановила нові дедлайни.

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"Політичне керівництво Росії прагне захопити Донбас до кінця 2026 року, а військові просять змістити дедлайн до 31 березня 2027 року", - написав Паліса.

Він додав, що в неділю, 6 вересня, детально про плани ворога й причини, чому вони роками лишаються на папері, українські військові обговорювали із спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"За ті просування на фронті, які мають росіяни, вони платять велику ціну – сотні солдат вбитими та пораненими за квадратний кілометр", - констатував заступник керівника Офісу президента України.

Він поділився, що окремо мова йшла про повітряні атаки Росії по Україні:

"Новий виклик – реактивні дрони. І тут у росіян знову немає жодного власного технологічного прориву: ані конструкція, ані двигун не є їхніми розробками. Вони не розробили нічого – взяли готове в тих, хто їм це передав. І ми чудово знаємо, хто саме".

Паліса зауважив, що перехоплювачі вже в роботі, рішення будуть й українські міста вдасться захистити.

"Нам ніколи не було легко. Ми навчилися воювати в умовах дефіциту і далі вистоїмо. Але обсяг допомоги партнерів прямо конвертується в збережені життя – і військових, і цивільних. Тому разом з партнерами, єдиним фронтом ми маємо продовжити захист нашого спільного майбутнього", - підсумував заступник керівника Офісу президента України.

Плани РФ на Донецьку область: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними FT, спецпосланці Трампа привезли до Києва оновлені версії попередніх документів, які спрямовані на забезпечення миру в Україні. Видання зазначило, що ключовим питанням є територія Донбасу, що залишається під контролем України, на яку Росія претендує як на свою, але й досі не змогла захопити. Додається, що східний регіон України, 75% якого перебуває під контролем Росії, є "червоною лінією" для Зеленського. Президент України наполягає, що Україна ніколи не віддасть цю територію чи будь-яку іншу територію, яку займають війська РФ.

Також ми писали, що ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пргнозує, що російські окупанти поступово займають агломерацію, яку продовжують утримувати Сили оборони на Донеччині. Дикий не виключив, що до весни 2027 року Росії може й вдасться захопити чотири міста України, які утримують під своїм контролем Сили оборони України. Водночас він додав, що цього моменту в РФ просто закінчиться піхота, яка здатна наступати чи навіть утримувати позиції. Тоді може постати питання, чи є шанс у росіян утримати всі захоплені території України.

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