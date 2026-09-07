Чому АдН вважає РФ справжнім другом Німеччини: The Telegraph назвав причини

Лідерка партії Аліса Вайдель заявила, що Україні слід висунути вимоги на відшкодування збитків.

Звертаючись до своїх прихильників рішучим і впевненим тоном, Аліса Вайдель, лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" (AдН), заявила, що її країна має право на "мільярди" у вигляді компенсації від недружньої іноземної держави, повідомляє The Telegraph.

Видання пояснює, що Вайдель мала на увазі не Росію Володимира Путіна. Натомість країною, яку вона засуджувала, була та, що з усіх сил бореться за власне виживання, використовуючи зброю та кошти, надані Німеччиною та більшістю країн Європи - Україна Володимира Зеленського.

В статті згадується, що виступаючи в січні на регіональному з’їзді AдН у Північному Рейні-Вестфалії, Вайдель скористалася арештом двох українців у зв’язку зі знищенням у 2022 році газопроводу "Північний потік", призначеного для транспортування російського газу через Балтійське море до Німеччини.

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"Я можу сказати вам, що ми зробимо, коли отримаємо урядові повноваження. Ми пред’явимо вимоги про відшкодування збитків. Тоді українці, Зеленський, просто повинні заплатити за підрив наших газопроводів. Країна, яка робить таке, не є нашим другом!", - заявила вона.

Видання зазначає, що справжнім другом Німеччини, на думку Вайдель та партії AдН, є Росія.

Як і для націоналістичних партій в інших країнах Європи, масова міграція стала для AдН чудовою нагодою. Росія також намагалася скористатися цими напруженнями.

Видання зазначило, що скориставшись нагодою, російський президент Володимир Путін у 2019 році публічно засудив імміграційну політику Меркель як "кардинальну помилку".

"Ліберальна ідея передбачає, що нічого робити не потрібно – мігранти можуть безкарно вбивати, грабувати та ґвалтувати, оскільки їхні права як мігрантів мають бути захищені. Що це за права? Кожен злочин має мати своє покарання", - заявляв очільник Кремля.

Цими словами Путін прагнув позиціонувати себе як ідеологічного союзника європейських противників масової імміграції та відкритих кордонів.

На думку видання, завдяки своїй особливій історії як частини колишнього радянського блоку повідомлення про те, що Росія в цьому питанні на їхньому боці, глибше вразило колишню Східну Німеччину.

Директор програм з питань Європи, Росії та Євразії в Чатем-Хаусі та експерт з питань європейської крайньої правої політики Грегуар Рус зауважив, що з точки зору статистики це може здаватися нелогічним, оскільки земля Саксонія-Ангальт прийняла набагато менше мігрантів на душу населення, ніж інші регіони Німеччини.

"Проте AдН розглядає Росію як свого роду захисника християнської Європи. Тож у певному сенсі все ж краще знайти з нею якийсь компроміс, аніж боротися з тим, кого вважають своєрідним "християнським ведмедем"", - пояснив Рус.

Видання поділилося, що є й більш прозаїчні пояснення поблажливості AдН щодо Путіна. До розриву, що стався після нападу Путіна на Україну, економічні зв’язки Німеччини з Росією були життєво важливими для обох країн.

Депутат парламенту Саксонії-Ангальт від AдН Ганс-Томас Тільшнайдер, який розробив маніфест партії, минулого тижня заявив виданню The Telegraph, що зацикленість партії на Росії, по суті, пов’язана з грошима:

"Щоб Німеччина знову стала сильною, щоб вона знову стала на ноги, їй потрібна дешева енергія. Росія може це запропонувати... Мені байдуже, хто править у Москві, у них є дешева сировина, тож ми її купуємо".

Видання констатує, що це, по суті, звернення до німців, яких турбують рахунки за енергоносії. Нагадується, що протягом десятиліть Росія постачала Німеччині третину її імпорту нафти та понад половину природного газу за відносно низькими цінами.

"Рішення Німеччини після вторгнення в Україну припинити закупівлю дешевого російського газу мало відчутний вплив на споживачів та підприємства", - йдеться в статті.

За даними, наразі в країні найвищі ціни на електроенергію для домогосподарств серед усіх членів G20.

Видання вказало, що підрив газопроводу "Північний потік", який, як стверджується, здійснили українські агенти, додав ваги проросійській риториці партії AдН.

Перемога АдН на виборах в землі Саксонія-Ангальт

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними NYT, перемога АдН сприймається як останній удар по стабільній Європі. Вже наступного року в багатьох країнах Європи пройдуть вибори і перемога АдН може стати передвісником подальших успіхів ультраправих по всьому регіону. Експерти зазначають, що АдН вдалося перемогти на виборах, оскільки вони використали фактор зростання цін і високий рівень безробіття. Видання поділилося, що навесні 2027 відбудуться президентські вибори у Франції, в серпні - в Іспанії, а вже наприкінці року в Італії. І в усіх цих країнах ультраправі набирають обертів.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що в його країні радіти успіху АдН можуть лише "ідіоти або зрадники". Туск зазначив, що таких "трохи накопичилося" в опозиційних партіях "Конфедерація" та "Право і справедливість" (PiS). АдН здобула перемогу на виборах у Саксонії-Анхальт, набравши 43,8% голосів. Кандидатом партії на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.

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