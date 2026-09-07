Правозахисники закликають президента визнати журналістку Вікторію Рощину Героєм України

Таке звання хочуть надати журналістці посмертно.

Медійники, громадські діячі та правозахисники закликають Президента присвоїти Вікторії Рощиній - журналістці, закатованій окупантами у полоні - звання "Герой України" (посмертно). Про це йдеться на сайті громадської організації "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля".

"Понад 247 народних депутатів України, міська влада, весь вітчизняний медіацех та провідні інституції об'єдналися в прагненні належним чином вшанувати її подвиг. Світове визнання лише підкреслює цей статус: Вікторія посмертно стала лауреаткою престижних міжнародних премій, зокрема нагороди "Герой свободи преси" (FreeMedia Awards) та премії Міжнародного жіночого медіа-фонду (IWMF) за відвагу в журналістиці", - йдеться в повідомленні.

Очільник "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець зазначає, що винятковість постаті Рощиної полягає в тому, що на відміну від військовослужбовців, які діють за наказом, рішення Вікторії працювати на окупованих територіях було її особистим свідомим вибором.

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"Вона йшла в смертельну небезпеку без зброї, аби зафіксувати злочини ворога. Особливою сторінкою її історії стала неймовірна стійкість і мужність у російському полоні",- підкреслив він.

Загибель Вікторії Рощиної - що відомо

Як повідомлялося, журналістка Рощина загинула у російському полоні 19 вересня 2024 року. За 8 днів до загибелі Рощину перевезли до слідчого ізолятора №3 міста Кізел Пермського краю.

Свідоцтво про її смерть було видане у Пермі Ленінським відділом управління запису актів цивільного стану. Дата смерті, зафіксована у цьому документі - 19 вересня 2024 року.

"Тіло Вікторії передали в Україну в такому стані, який не надав можливості провести повноцінне судово-медичне дослідження, за результатами якого ми б отримали інформацію про причину смерті Вікторії", - висловився представник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Тарас Семків.

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