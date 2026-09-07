Цей дешевий USB-C-кабель здатний прослужити понад 6 років: що показав тест

Покупці в середньому оцінюють його на 4,6 із 5 зірок, причому цей рейтинг базується на понад 100 000 відгуків.

USB-C-кабелі постійно піддаються навантаженням: їх згинають, перекручують і висмикують із роз'ємів, тому навіть дорогі моделі з бігом часу можуть вийти з ладу. Щоб перевірити, які аксесуари краще витримують таке поводження, експерти Consumer Reports протестували шість популярних USB-A – USB-C-кабелів. Переможцем несподівано виявився недорогий Amazon Basics.

Кабель Amazon Basics витримав близько 11 500 згинань, перш ніж перестав працювати. Експерти підрахували, що за умови приблизно п’яти згинань або перекручувань на день такий кабель здатний прослужити понад шість років.

Особливо цікаво, що Amazon Basics використовує звичайну пластикову оболонку без плетеного обплетення. При цьому протестовані кабелі Anker і Belkin, навпаки, були оснащені плетеною оболонкою, яка зазвичай вважається більш надійним варіантом для захисту від пошкоджень. Ба більше, його ціна становить усього $4,50.

Відео дня

Для порівняння: кабель Anker вартістю близько $10 витримав понад 6500 згинань, а модель Belkin за $19 – понад 6300. За аналогічного навантаження цього має вистачити приблизно на три роки. Обидва кабелі також підтримують зарядку потужністю до 15 Вт, USB 2.0 і мають сертифікацію USB-IF, проте коштують значно дорожче за переможця.

Решта учасників випробування показали набагато скромніші результати. Кабель бюджетної марки Walmart Onn витримав 1656 згинань, Samsung – близько 925, а Bytech – лише 710. Таким чином, різниця між лідером та деякими учасниками виявилася багаторазовою.

При цьому Anker має невелику перевагу за відгуками покупців: його середня оцінка на Amazon становить 4,7 бала, тоді як Belkin та Amazon Basics отримали по 4,6.

При цьому у переможця є суттєвий недолік: це далеко не найсучасніший кабель. Він обмежений потужністю зарядки 15 Вт і швидкістю USB 2.0, тому для швидкої зарядки смартфонів або передачі великих файлів краще шукати більш продуктивні USB-C-моделі. Проте для звичайної зарядки його більш ніж достатньо.

Є й ще один важливий нюанс: Consumer Reports проводила цей тест ще в грудні 2023 року, причому перевірялися лише кабелі USB-A – USB-C. У 2026 році більшої популярності набули кабелі USB-C – USB-C, які підтримують вищі швидкості та потужність. Тому результати тестів не обов’язково відображають характеристики сучасних моделей, але наочно показують, що висока ціна та відомий бренд аж ніяк не гарантують максимальну довговічність.

У 2026 році USB‑C став стандартом для більшості смартфонів і гаджетів, але далеко не кожен кабель зможе забезпечити швидку зарядку – навіть якщо фізично він підходить до роз’єму. Ось як визначити, чи підтримує ваш кабель USB‑C швидку зарядку.

Раніше експерти протестували 33 популярних смартфони та визначили найшвидші за зарядкою. Найкращим за сукупними результатами несподівано виявився iPhone 17 Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: