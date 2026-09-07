Витрати РФ на війну встановили рекорд: військова машина 'з’їдає' 59 млрд рублів щодня

У порівнянні з довоєнним 2021 роком витрати на армію зросли більш ніж у п’ять разів.

Витрати федерального бюджету Росії на війну проти України в першому півріччі 2026 року досягли нового рекордного показника – 10,687 трильйона рублів. Про це пише The Moscow Times з посиланням на підрахунки наукового співробітника німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року витрати на армію та виробництво зброї зросли ще на 30%, або на 2,46 трлн рублів. Порівняно із січнем-червнем 2024 року, військовий бюджет РФ збільшився на 65%, порівняно з 2023 роком – на 145%, а якщо порівнювати з першим роком війни – на 285%. У порівнянні ж з довоєнним 2021 роком витрати на армію зросли більш ніж у п’ять разів.

У середньому "військова машина" Кремля "поглинала" 1,78 трлн рублів на місяць, 59 млрд рублів на день, або 2,5 млрд рублів щогодини.

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За підсумками півріччя на військові витрати було спрямовано 43,8% усіх видатків федерального бюджету – це, за словами Клюге, новий максимум за весь час. Порівняно з доходами бюджету цифри виглядають ще більш екстремально: на фінансування армії та оборонно-промислового комплексу пішло 57,3% усіх коштів, що надійшли до бюджету.

Рівно дві третини російського військового бюджету засекречено: за перші шість місяців Кремль витратив за відкритими оборонними статтями лише 3,546 трлн рублів, а за закритими – 7,141 трлн. Порівняно з минулим роком "тіньові" витрати бюджету РФ зросли на 42%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом – більш ніж у сім разів.

Загалом із початку 2022 року Кремль витратив на армію та закупівлю зброї 57,144 трлн рублів, або 660 млрд дол. за поточним офіційним курсом, – суму, співмірну з усіма золотовалютними резервами Центробанку (720,3 млрд долю станом на 1 серпня) та у 2,2 раза більшу за вартість усього золотого запасу країни (292,8 млрд дол.).

Щоб звести кінці з кінцями в бюджеті, який другий рік поспіль переживає помітне падіння нафтогазових доходів, уряд із весни на третину скоротив видатки за цивільними статтями, а також доручив скоротити 15% штату в державних агентствах.

Економіка Росії – останні новини

Економіка Росії майже перестала зростати: за перші п'ять місяців 2026 року ВВП країни збільшився лише на 0,2%. На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін закликав стимулювати інвестиції, однак найбільші компанії РФ, навпаки, масово скорочують капітальні вкладення через падіння прибутків, високі кредитні ставки та економічну невизначеність.

Росіяни стали вдвічі менше відкладати грошей на тлі стрімкого зростання витрат. У січні–червні 2026 року частка доходів, яку громадяни спрямовували на заощадження, скоротилася з 10% до 4,4%.

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