Латвія планує ввести мито на зерно з Росії та Білорусі, - Reuters

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс зазначив, що мова йде про тариф в розмірі 300%.

Прем’єр-міністр Андріс Кулбергс заявив в понеділок, 7 вересня, що уряд Латвії планує ввести мито в розмірі 300% на зерно, що надходить із Росії та Білорусі, повідомляє Reuters.

Видання зазначило, що минулого тижня офіційні особи Латвії та сусідньої Литви заявили, що розглядають можливість припинення перевезень російського зерна через свої порти після того, як Москва посилила транзитні перевезення у відповідь на атаки України на її балтійські порти.

Як зазначають аналітики та трейдери, російські експортери транспортують зерно через Латвію, країну-члена ЄС та НАТО, на інші ринки.

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Видання додало, що заборона або високі мита можуть позбавити країни ключової альтернативи в той час, коли маршрути через Чорне та Азовське моря паралізовані внаслідок ударів українських дронів.

За даними галузі, у минулому експортному сезоні – з липня 2025 року по червень 2026 року – Росія експортувала 46,3 млн метричних тонн зерна через порти Азовського та Чорного морів, що становило 90% загального обсягу російського морського експорту зерна.

Блокада портів України

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр аграрної політики Тарас Висоцький поділився прогнозом, що у випадку продовження блокування Росією українських чорноморських портів, втрати аграріїв перевищать 10 мільярдів доларів до кінця поточного року. Висоцький зазначив, що це безпосередньо впливає на доходи агровиробників та їхню можливість продовжувати виробничий цикл. Він навів дані, що в серпні Україна змогла експортувати лише близько третини потенційного обсягу аграрної продукції. Серед альтернативних маршрутів українського зерна – залізниця, Дунай та "Шляхи солідарності", але їхньої пропускної спроможності недостатньо, щоб компенсувати морські перевезення.

Також ми писали, що міністр закордонних справ країни Хакан Фідан розповів, що Туреччина підготувала план безпечного транспортування зерна Чорним морем та підтримує з цього приводу контакти як з Росією, так і з Україною. Туреччина неодноразово висловлювала готовність відновити угоду, укладену за посередництва ООН, яка дозволила вивезти зерно з України під час повномасштабної війни. Зазначається, що Туреччина та Організація Об’єднаних Націй виступили посередниками у так званій Чорноморській зерновій ініціативі, яка була узгоджена в липні 2022 року. Проте в 2023 році Росія вийшла з цієї угоди, мотивуючи це тим, що її власний експорт продовольства та добрив стикається з серйозними перешкодами.

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