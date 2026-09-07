'Рассвет' має перетворитися на 'закат': у ГУР розповіли, наскільки РФ відстає від Starlink

Він зазначив, що поки у росіян супутників недостатньо, а ефективність низька.

Росія запустила 32 супутники мережі "Рассвет", який вони вважають аналогом Starlink, але цього недостатньо, тому вони малоефективні. Про це сказав в інтерв’ю "Укрінформу" начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко.

"Ми знаємо, що сьогодні росіяни намагаються виводити супутники на орбіту. Але поки їх недостатньо, а ефективність низька. Ми знаємо про цю проблему. Наведу такі цифри. Сьогодні Російська Федерація запустила 32 супутники. Не будемо вже вдаватися в деталі, на яких орбітах вони перебувають, з якою періодичністю і над якими регіонами України працюють", - зазначив він.

При цьому для порівняння він нагадав, що супутників Starlink запущено на орбіті - понад 12 тисяч. Також щомісяця Ілон Маск додає ще приблизно по 200. Тому треба розуміти співвідношення цих цифр.

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"Ми над цим працюємо. Російський "Рассвет" має перетворитися на "закат"", - наголосив Іващенко.

Супутники РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, колишній радник голови Державного космічного агентства України, експерт, який донедавна відповідав у космічному відомстві за напрям аналізу та прогнозування космічної діяльності, Андрій Колесник сказав агентству, що український удар по космічному центру "Прогрес" у Самарі, де збирають ракети-носії для запуску супутників угруповання "Рассвет", зсунув терміни реалізації російської програми. Водночас говорити про її провал поки зарано.

Він зазначив, що першу партію супутників запустили наприкінці березня 2026 року. Вони переважно досягли висоти трохи більше 500 кілометрів, хоча спочатку йшлося про 800 км. За його словами, один супутник із цієї партії зійшов з орбіти й згорів у верхніх шарах атмосфери, а ще кілька не змогли піднятися на заплановану висоту, однак усе ще можуть працювати.

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