Бійці ГУР уразили ворожий Су-24 в окупованому Криму (відео)

Ступінь його пошкодження уточнюється.

У ніч з 6 на 7 вересня уражено ворожий літак на тимчасово окупованому півострові Крим. Про це повідомив в Telegram канал Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що ступінь пошкодження - уточнюється.

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При цьому у ГУР додали, що це подарунок до Дня воєнної розвідки України.

"Крим вже оцінив!" - йдеться в публікації.

Інші ураження ворожих обʼєктів

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 20 серпня Сили оборони уразили російський військовий аеродром "Ахтубінск" в Астраханській області та пошкодили винищувач-бомбардувальник СУ-34.

Військовий портал "Мілітарний" зазначав, що Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело" опублікував супутниковий знімок, де видно щонайменше дві точки влучання на території військового аеродрому. Сказано, що внаслідок удару пошкоджено фронтовий бомбардувальник Су-34, біля якого помітно розлив пального.

У повідомленні йдеться, що решту авіаційної техніки росіяни після обстрілу перемістили по території аеродрому або евакуювали на інші бази.

Також у ніч проти 30 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника.

Зокрема, у Єйську Краснодарського краю РФ уражено аеродром "Єйськ", з подальшою пожежею на території об’єкта.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр повідомив, що центральною ціллю тієї ночі став модуль ДРЛ-27 комплексу радіолокаційної системи посадки літаків РСП-27 на аеродромі Міллерово.

Знищена ДРЛ-27 - це аеродромний диспетчерський радіолокатор, який, окрім функції виявлення повітряних цілей, використовується, як невідʼємний елемент управління повітряним рухом (працює у системі з посадковим локатором ПРЛ-27).

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