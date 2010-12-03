ЗМІ відіграють ключову роль у діалозі між суспільством і владою

У процесі реформування країни необхідний постійний конструктивний діалог між усіма верствами громадянського суспільства й ключова роль у ефективності цього діалогу належить ЗМІ.

Про це директор Фонду «Ефективне управління» Наталія ІЗОСИМОВА заявила під час конференції на тему: «Що таке свобода слова?», яка відбулася 2 грудня в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду.

«Жодне глибинне перетворення в країні не може бути успішно впроваджене без свідомої підтримки суспільства, одержаної в результаті конструктивного відкритого обговорення існуючих проблем і пропонованих рішень, так само як ефективне державне управління, в принципі, неможливе без поінформованого електорату», - підкреслила вона.

За словами Н.ІЗОСИМОВОЇ, поінформоване суспільство допомагає урядам ухвалювати складні рішення, необхідні для економічного зростання тієї або іншої країни. Тому Україні необхідно створити соціальний запит на якісну інформацію та навчитися цивілізовано обговорювати найбільш значущі питання.

*** Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) було створено за ініціативою бізнесмена Ріната АХМЕТОВА в 2007 році для розробки та реалізації проектів і програм, спрямованих на довгостроковий розвиток української економіки. Ця організація покликана сприяти досягненню суспільно-політичного консенсусу за основними напрямками реалізації програм економічних перетворень.

Для вирішення цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і зарубіжних експертів із бездоганною репутацією. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські та політичні діячі різних країн. Серед них екс-прем`єр-міністр Канади Кім КЕМПБЕЛЛ, колишній президент Національного банку Угорщини Джорджі ШУРАНІ, ректор Ексетерського коледжу Оксфордського університету Френсиз КЕРНКРОСС, керуючий директор групи компаній «Трійка Діалог», (Росія) Євген ГАВРИЛЕНКОВ, керуючий директор українського офісу міжнародного інвестиційного банку Morgan Stanley Ігор МІТЮКОВ. Міжнародна консультативна рада бере участь у формуванні стратегії фонду, допомагає вибирати і затверджує проекти, а також представляє організацію в Україні та за кордоном.