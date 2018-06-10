Екс-глава ФДМУ: продаж держмайна за безцінь поставили на конвеєр

Річний план з приватизації Фонд держмайна виконав поки на 14%. Продаж Луганськтепловоза можна номінувати на найскандальнішу подію року. У чому ж причини таких "успіхів" ФДМУ? Про це - в інтерв`ю з його екс-головою, народним депутатом Олександром Бондарем.

Олександре Миколайовичу, оцініть, будь ласка, підсумки приватизації в 2010 році. До кінця року залишився один місяць, а план надходжень від продажу держмайна - близько 15% від плану...

Оцінювати нічого, тому що в 2010 році приватизації як такої не було. Єдиний великий продаж - «Луганськтепловозу» - було проведено абсолютно бездарно, непрофесійно і фактично провалено. Продали в одні руки, за стартовою ціною, і навіть за цією ціною покупець не захотів реально розплатитися. Ось все - більше оцінювати нічого.

У контексті історії з продажем “Луганськтепловозу” як би ви оцінили роботу керівництва ФДМУ?

Від Фонду державного майна останнім часом далеко не все залежить. Що може залежати від Фонду, якщо створюється враження, що їм просто дають рознарядку кому продавати? Ну, Ви розумієте, про що я говорю. А ще що вони роблять, так це займаються виправданням цих, не зовсім зрозумілих, процесів - наприклад, розказують, що відбувся прозорий продаж «Луганськтепловозу», потім не одержують гроші і пояснюють - чому це відбулося.

Зараз керівництво ФДМУ ініціює відверто непрозору приватизацію найбільшого українського авіаперевізника - МАУ. У статуті компанії Фонд підтримав внесення пункту про переважне право акціонерів викуповувати акції.

А раніше не було цього пункту?

Був, але при ухваленні нового статуту «МАУ», а зроблено це було за два дні до оголошення про приватизацію, і Фонд не зробив нічого, щоб уникнути його внесення до статуту. Як вважаєте, з якою метою керівництво ФДМ штучно відсікає потенційних покупців держпакету МАУ від можливості позмагатися?

З однією метою – продати у потрібні руки. Схоже, що пішла «рознарядка зверху», хто має купити цей об`єкт, і у ФДМ повинні забезпечити цей процес.

Аналогічна ситуація намітилася і щодо низки інших об`єктів. На жаль, нинішня влада продає державне майно за безцінь в одні й ті ж руки, і процес, судячи з усього, поставлено на конвеєр. Буквально днями Фонд продав 40% акцій держпакету «Сєвєродонецького «Азоту» за ціною 276 млн. грн., що на третину менше за його номінальну вартість. Мабуть, саме за такою схемою в ті ж руки готується продаж за 250 млн. грн. 61,58% акцій «Міжнародних авіаліній України». Переконаний, що в кінці року за такою ж схемою буде продано і «Укртелеком» - треба буде постежити в грудні, як ця справа (продаж «Укртелекому» - ред.) відбуватиметься.

Як вважаєте, чи міг Рябченко (Олександр Рябченко - нинішній глава ФДМУ) помилково внести до Статуту вищезазначений пункт?

Та ні, нічого помилково не робиться. Може бути, це все робиться за вказівкою зверху. Помилок таких не буває. Рябченко не так вже і самостійний у своїх діях, він не є незалежною фігурою. Його поставили на посаду глави ФДМ певні, залежні від влади, політичні сили. А кадровий склад істотно впливає на якість діяльності будь-якого державного і недержавного органу. Раніше у Фонді працювало багато професіоналів, але за час керівництвом Фондом Семенюк, і зараз Рябченко весь професійний склад був втрачений (Валентина Семенюк очолювала ФДМУ з квітня 2005 р. по грудень 2008 рр., Олександр Рябченко призначений главою Фонду 1 квітня 2010 р. - ред.).

Поправка про переважне право викупу акцій МАУ приймалася при тому, що двоє акціонерів авіакомпанії – Austrian Airlines і ЄБРР - виходили з акціонерного капіталу МАУ, і залишалася одна компанія (належить Арону Майбергу), яка стала єдиним претендентом на придбання держпакету акцій. Якщо в цьому контексті звернути увагу, що ціну пакета експерти вважають заниженою, чи можна вважати, що організовується адресний продаж?

Ну, звичайно, адресний, як ще може бути, якщо один покупець і мінімальна ціна за оцінками експертів. Те саме було з «Луганськтепловозом».

Ще хотілося б дізнатися Вашу думку щодо того, що ФДМ збирається продавати держпакет акцій МАУ за мінімальною ціною - 250 млн. грн. Як вважаєте, чи дійсно це занижена вартість? Експерти оцінюють МАУ вдвічі, втричі і більш дорожче, ніж ФДМ.

Розумієте, реальну ціну можна встановити, якщо це відкритий конкурс. Тоді все реально, а оцінки експертів носять суб`єктивний характер. Ніхто не знає справжню ціну МАУ, ніхто не знає справжню ціну «Луганськтепловозу», «Укртелекому», тому що ніколи ці об`єкти та інші не продавалися відкрито і прозоро.

У «МАУ» держава володіє великим пакетом акцій - більше 60%...

Я знаю. Питання це – переважного права, навіть якщо воно з`явилося і в новому Статуті авіакомпанії – можна було вирішити інакше, з розумом, з урахуванням інтересів держави. Наприклад, зробити високу експертну оцінку за ціною держпакету, від якої відмовляться акціонери, і виставити його на відкриті торги. Це елементарно можна було зробити, було б бажання. Але немає бажання.

Тобто, по-Вашому, потрібно було б організувати прозорий відкритий конкурс з продажу держпакету МАУ (на даний момент ФДМУ провів конкурс з відбору оцінювача пакету - ред.)?

Ну, звичайно. Для цього потрібно мати бажання, мати волю, певні повноваження, яких у керівництва ФДМ немає. Це політика влади, а не лише конкретно Рябченка і конкретно ФДМ.

Якби щодо МАУ було оголошене відкритий конкурс, якби до цього було декілька відкритих конкурсів (щодо інших підприємств - ред.), то, звичайно, все відбувалося б інакше. Якби оголошувався і проводився відкритий, прозорий конкурс - приблизно такий, як в 2005 році, коли продавалася повторно «Криворіжсталь» - можна було б досягти економічного ефекту і для держави, і для підприємства.

Але якщо, за Вашими словами, МАУ - у ряді «адресних» продажів, то яким чином держава отримає економічний ефект від приватизації?

Ну, ви ставите питання, які не мають ніякого відношення до дій продавців держмайна, а головне – влади. Ось ви можете назвати економічний ефект від ухвалення Податкового кодексу?

Ні.

Ось так само і все решта. Там немає логіки в діях економічних, там є тільки логіка, як швидше це все розділити серед своїх. Все, іншої логіки немає. Це логіка завойовників і хижаків, які ділять все, у тому числі й майно.

Розмовляв Микола Мартов