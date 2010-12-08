У Полтаві задешево продали землю під центральним ринком

У Полтаві депутати міськради планують опротестувати рішення про продаж землі Центрального ринку за 8,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив мер Полтави Олександр МАМАЙ.

За його словами, він уже написав листа прокурору міста, щоб той на наступній сесії виніс протест, і 14 грудня депутати його задовольнять.

«Після цього інша сторона буде незадоволена й, очевидно, почнеться судова тяганина. Є два варіанти виходу із ситуації, що склалася: повернути земельну ділянку в комунальну власність й запитати державну земельну експертизу, яка встановить реальну вартість цієї земельної ділянки, а потім доплатити до міського бюджету», - сказав мер.

Як повідомлялося, в липні 2010 року депутати Полтавської міськради вирішили продати земельні ділянки, в число яких входить і ділянка під Центральним ринком, за 8,5 млн. грн. Таке рішення було ухвалено на засіданні сесії міської ради. Тоді сесію пікетували торговці ринку, які не згодні з продажем. Вони здійснили штурм вхідних дверей, проте в сесійний зал не потрапили. Підприємці пообіцяли опротестувати це рішення.