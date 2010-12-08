У Києві замерзлих бомжів підбиратимуть соціальні патрулі

У Києві з 1 грудня 2010 року до 1 квітня 2011 р. здійснюватиметься соціальне патрулювання з допомоги безпритульним громадянам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження мерії.

Так, на виконання розпорядження КМДА «Про організацію в м. Києві соціального патрулювання в зимовий період 2010-2011 років» на базі Будинку соціального піклування утворено міський оперативний штаб допомоги безпритульним громадянам.

За інформацією Головного управління праці та соціального захисту населення КМДА, здійснення соціального патрулювання забезпечуватимуть три мобільні бригади, до складу яких входять соціальні робітники, водії та кухарі із залученням представників соціальних служб для молоді, волонтерів, представників громадських та благодійних організацій.

При Будинку соціального піклування та районних територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян працюватиме 9 пунктів роздачі їжі та одягу. Утворено банк одягу та взуття.

На виконання розпорядження КМДА при районних у м. Києві державних адміністраціях окремо утворено робочі штаби допомоги бездомним і безпритульним громадянам в осінньо-зимовий період із залученням представників охорони здоров’я, надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ та, на добровільних засадах, представників громадських організацій, Товариства Червоного Хреста, громадських організацій.

Згідно з чинним законодавством, в лікувально-профілактичних закладах Києва забезпечено безперешкодний доступ бездомних громадян до медичного обстеження та лікування. Переважна більшість осіб без визначеного місця проживання госпіталізується в терапевтичні, хірургічні, неврологічні, травматологічні відділення.