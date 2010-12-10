Партія «За Україну!» вимагає припинити переслідування УПЦ-КП

Партія «За Україну!» вимагає припинити переслідування Української православної церкви Київського патріархату.

“Утиски Української православної церкви Київського патріархату свідчать, що в Україні нехтується основоположне право людини – свобода віросповідання”, йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії.

«Усе це відбувається на тлі повного сприяння діяльності лише УПЦ Московського патріархату, виділення бюджетних коштів для цієї церкви, візитів московського Патріарха КИРИЛА, якому владою за бюджетні кошти створюються всі умови для перебування в Україні, забезпечується охорона й тому подібне», - говориться у заяві.

«Репресії проти Української православної церкви Київського патріархату нагадують нищення Церкви у 30-х роках комуністами», – зазначається в заяві.

Партія «За Україну!» вимагає від влади дотримуватися головних принципів свободи віросповідання та припинити рейдерські атаки на УПЦ КП.

“Головним завданням влади є поновлення міжконфесійного діалогу і створення єдиної помісної церкви, а не провокування міжконфесійної ворожнечі”, - констатують автори заяви.

Як повідомляв УНІАН, Українська православна церква Київського патріархату заявляє про рейдерську атаку на її парафію у с. Кам’янка Тельманівського району Донецької області.

Як ідеться у заяві прес-центру Київської патріархії, 6 грудня “парафія Вознесіння Господнього у с. Кам’янка Тельманівського району Донецької області зазнала рейдерської атаки. Цього дня заможні бізнесмени з Донецька А.КОРЮК та Н.МАЛТОПАР разом із представниками Московського патріархату – настоятелем храму цієї конфесії у смт Тельманове та іншими намагалися провести незаконні «збори жителів села», метою яких мало бути оформлення документів на переведення громади Вознесенського храму в юрисдикцію Московського патріархату”.