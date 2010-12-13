Проект держбюджету-2011 передбачає надходження від продажу землі

Проект державного бюджету України на 2011 рік передбачає надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об`єкти, що підлягають приватизації, в розмірі 17,6 млн. грн.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту №7000, внесеного до парламенту 10 грудня ц.р.

«Прогнозні показники надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об`єкти, що підлягають приватизації, за даними Фонду державного майна України, в 2011 році визначені на рівні 17,6 млн. грн.», – йдеться в пояснювальній записці .

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об`єкти, що підлягають приватизації в 2011 році, на 100% зараховуватимуться до загального фонду держбюджету.