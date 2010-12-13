У Запоріжжі ліквідовано наслідки аварій

Співробітники Запорізького комунального підприємства "Водоканал" повністю усунули наслідки аварій водогонів, через які сьогодні без централізованого водопостачання залишилося близько 150 тисяч жителів Хортицького району (близько 120 тис. осіб) і частини Ленінського району (близько 30 тис. осіб).

Як повідомили УНІАН у Запорізькій мерії, ремонтні роботи на водогоні діаметром 700 мм, через порив якого без централізованого водопостачання сьогодні залишилися мешканці 40 багатоповерхових житлових будинків Бородинського мікрорайону, завершені у першій половині дня.

"Роботи, направлені на забезпечення нормальної роботи водогону діаметром 1200 мм, через порив якого залишився без води Хортицький район міста, також завершені, водопостачання району відновлене - станом на 18.00 централізоване водопостачання забезпечене для всіх споживачів району", - повідомили в мерії.