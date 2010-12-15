Львів відновить у Харкові меморіальну дошку патріархові УГКЦ

Міська рада Львова власним коштом відновить меморіальну дошку патріарху Йосипу Сліпому у Харкові на приміщенні колишньої в’язниці, де перебував видатний український церковний діяч під час пересилки в Сибір.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Я мав попередню розмову з губернатором Харківщини паном ДОБКІНИМ. Він висловив жаль з приводу цих ганебних подій, коли шовіністи зірвали дошку і розбили її. Ми домовились, що Львів власним коштом виготовить цю таблицю, а влада Харкова забезпечить її законне розміщення», - заявив у коментарі УНІАН міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Як повідомлялося, у листопаді у Харкові за рішенням суду зняли меморіальну дошку патріарху Української греко-католицької церкви, визначному церковному і науковому діячеві Йосипу Сліпому.

Раніше мер Львова висловив протест у зв’язку із демонтажем меморіальної дошки Йосифу Сліпому у Харкові.

Довідка УНІАН. Меморіальна дошка патріархові Української греко-католицької церкви Йосипові Сліпому була встановлена у Харкові у 2005 році під час з’їзду Світового конгресу українців на приміщенні колишньої пересильної в’язниці, яке зараз належить міліції Ленінського району Харкова. Після першого знищення у 2008 році дошка була відновлена за кошти Спілки української молоді та Фонду Гната Хоткевича.

Вдруге дошку розбито 12 листопада 2010 року.

Й.Сліпий (справжнє прізвище Коберницький-Дичковський) народився у 1892 році. Після смерті Митрополита Андрея Шептицького наприкінці 1944 року він став на чолі Галицької митрополії. Разом з іншими українськими католицькими владиками у квітні 1945 року Й.Сліпий був ув`язнений радянською владою і засуджений до 8 років виправних робіт. Усього в таборах Сибіру та Мордовії він провів 18 років заслання.