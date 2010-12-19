Квартирний злодій помер після допиту в міліції

Прокуратура, відділ внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України, інспекція по особовому складу управління кадрового забезпечення УМВС України в Житомирській області проводять перевірку за фактом смерті чоловіка, якого було затримано за проникнення до чужого будинку.

За даними ВЗГ УМВС України в Житомирській області, 17 грудня 2010 року близько 16 год. 30хв. до чергової частини Житомирського РВ надійшло повідомлення від жительки одного з сіл Житомирського району, про те, що до її будинку проникла стороння особа, яку затримано. Хто саме затримав квартирного злодія, у міліції не уточнюють.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Житомирського РВ, працівники якої після проведення першочергових процесуальних дій доставили 61-річного чоловіка до приймального відділення однієї з лікарень для медичного огляду.

Після цього по дорозі до райвідділу затриманому стало зле і він втратив свідомість. Працівники міліції відразу викликали карету швидкої медичної допомоги та почали надавати першу невідкладну допомогу. Коли прибули медичні працівники, вони констатували біологічну смерть.