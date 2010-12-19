У Сумах даішники привітали в лікарні дітей, які потрапили в ДТП

У Сумах співробітники ДАІ приєдналися до акції «Святий Миколай мандрує Україною» та відвідали ортопедичне відділення обласної дитячої клінічної лікарні, де привітали дітей, які постраждали в дорожньо-транспортних пригодах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ УМВС України в Сумській області.

Правоохоронці не тільки нагадали дітям, які потрапили в біду на проїжджій частині, про правила безпеки на дорогах, але й подарунками принесли їм у день свята радість. Щоб допомогти маленьким пацієнтам вивчити правила руху, співробітники ДАІ провели для них театралізований урок-свято, що завершилося врученням солодощів, фруктів і тематичних дитячих книжечок.

Крім жертв ДТП співробітники облуправління ДАІ відвідали і дітей-сиріт: підшефними інспекторів є вихованці школи-інтернату імені Олександри Деревської в Ромнах. Маленькі вихованці інтернату теж отримали і подарунки, і нагадування про безпеку на дорозі.