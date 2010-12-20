На Волинь прибув Віфлеємський вогонь.

Його передали сьогодні на українсько-польському переході "Устилуг - Зосін" польські харцери українським пластунам, повідомила УНІАН голова Волинської округи Пласту Ліна ОСТАПЧУК.

Під час передачі були присутні священики трьох конфесій: греко-католицької, римо-католицької та УПЦ Київського патріархату, а також близько 30 пластунів Волинської округи, представники місцевої влади.

Цього року вогонь уже 12-й раз мандруватиме Україною.

Передача Віфлеємського вогню луцькій громаді відбудеться 2 січня, зазначила Л.ОСТАПЧУК.

Як повідомлялося, наприкінці листопада вогонь із Віфлеєму привезли у спеціальному контейнері літаком до Європи. Далі він передається із рук в руки. З Австрії через Словаччину і Польщу вогонь потрапив до України. 11 грудня розпочалася Міжнародна естафета "Віфлеємський вогонь миру".