Азаров доручив скласти графік ухвалення обласних і міських бюджетів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів скласти графік ухвалення обласних і міських бюджетів.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, відповідне доручення Мінфіну глава уряду дав під час наради з членами уряду, керівниками профільних парламентських комітетів, Національного банку, Податкової та Митної служб з приводу завершення фінансового року.

«Ми розраховуємо, що поточного тижня бюджет (держбюджет – УНІАН) буде ухвалено, отже, доручаю міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ за участю керівників регіональних влад скласти графік ухвалення бюджетів областей, великих міст. Наполягаю, що всі місцеві бюджети мають бути збалансовані, як вимагає законодавство», - наголосив М.АЗАРОВ.