Довкола НСК «Олімпійський» повинна бути 1,5-кілометрова зона

08:08, 21 грудня 2010
Суспільство
2119 0

У центрі Києва впорядкують рекламу

У Києві до Євро-2012 впорядкують зовнішню рекламу навколо Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, серед основних завдань в підготовці столиці до футбольного чемпіонату Європи у 2012 році є облаштування 1,5-кілометрової зони навколо головної спортивної арени столиці.

Як сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, в межах 1,5-кілометрової зони навколо НСК «Олімпійський» рекламні засоби мають бути уніфіковані за розміром, кольором, формою та гармонійно вписуватися в ландшафтно-архітектурні та історико-культурні особливості території.

З цією метою буде створено спеціальну Комісію з питань розробки паспортів вулиць, приведення до ладу фасадів будинків, благоустрою вулиць, єдиної схеми зовнішнього освітлення вулиць.

Крім того, згідно з рекомендаціями УЄФА щодо проведення чемпіонату Європи з футболу, пріоритетне право на розміщення реклами в 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» буде надано виключно міжнародним спонсорам УЄФА.

Відповідно до зазначеного документу, місто безоплатно надасть УЄФА на правах соціальної реклами 448 місць для розміщення реклами турніру.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter