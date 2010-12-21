Довкола НСК «Олімпійський» повинна бути 1,5-кілометрова зона
У центрі Києва впорядкують рекламу
У Києві до Євро-2012 впорядкують зовнішню рекламу навколо Національного спортивного комплексу «Олімпійський».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.
За його словами, серед основних завдань в підготовці столиці до футбольного чемпіонату Європи у 2012 році є облаштування 1,5-кілометрової зони навколо головної спортивної арени столиці.
Як сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, в межах 1,5-кілометрової зони навколо НСК «Олімпійський» рекламні засоби мають бути уніфіковані за розміром, кольором, формою та гармонійно вписуватися в ландшафтно-архітектурні та історико-культурні особливості території.
З цією метою буде створено спеціальну Комісію з питань розробки паспортів вулиць, приведення до ладу фасадів будинків, благоустрою вулиць, єдиної схеми зовнішнього освітлення вулиць.
Крім того, згідно з рекомендаціями УЄФА щодо проведення чемпіонату Європи з футболу, пріоритетне право на розміщення реклами в 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» буде надано виключно міжнародним спонсорам УЄФА.
Відповідно до зазначеного документу, місто безоплатно надасть УЄФА на правах соціальної реклами 448 місць для розміщення реклами турніру.