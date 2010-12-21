У ФДМУ кажуть, що Ахметов вже передумав купляти Укртелеком

Єдину заявку на участь у конкурсі з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» подала компанія австрійського концерну EPIC– ЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, компанія відповідає всім вимогам, пред`явленим Фондом до учасників конкурсу з "Укртелекому".

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що ЕСУ відповідає всім вимогам.

Він також повідомив, що компанія вже внесла необхідну для участі в конкурсі заставу, що становить 1 млрд. 50 млн. грн.

Водночас, сказав голова ФДМУ, оскільки в даному конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведено незалежну оцінку пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За словами О.РЯБЧЕНКА, оціночна вартість пакета акцій, відповідно до чинного законодавства, не буде нижча за його оголошену початкову вартість, яка становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Він зазначив, що Фонд планує найближчим часом провести конкурс із відбору незалежного оцінювача пропонованого до продажу пакета акцій «Укртелекому».

Голова ФДМУ також повідомив, що інвестиційна компанія «Альтана Капітал», яка представляє інтереси українського бізнесмена Р.АХМЕТОВА, яка раніше висловлювала свою зацікавленість у даному об`єкті, ухвалила рішення не брати участі в конкурсі.

За словами О.РЯБЧЕНКА, концерн EPIC виступає фінансовим консультантом таких міжнародних телекомунікаційних компаній, як «Дойче Телеком», «Франс Телеком» та ін.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 13 жовтня оголосив конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Експерти називали українську групу СКМ і російську АФК "Система" найбільш вірогідними претендентами на придбання держпакета акцій «Укртелекому».

20 грудня був останнім днем подачі заявок на участь у конкурсі з продажу контрольного держпакета ВАТ «Укртелеком».

За інформацією джерела, близького до уряду, заявку на участь у приватизаційному конкурсі подала одна компанія, яка є резидентом України.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.