За яєчню на Вічному вогні порушили кримінальну справу

Міліція порушила кримінальну справу проти жінки за смаження яєчні на Вічному вогні у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Головного управління МВС України в Києві.

Згідно з повідомленням, 16 грудня цього року на деяких Інтернет-сайтах було розміщено інформацію та відеоматеріали щодо порушення громадського порядку біля пам’ятника «Вічної Слави» та неналежного реагування на це працівників міліції.

З цього приводу управління громадської безпеки ГУМВС України в Києві провело службове розслідування, під час якого з’ясовано, що 16 грудня двоє інспекторів патрульної служби роти патрульної служби Печерського РУ ГУМВС України в Києві під час патрулювання на території парку «Слави» біля пам’ятника «Вічної Слави» помітили чотирьох невідомих, які намагалися приготувати яєчню та сосиски на Вічному вогні, при цьому свої дії фіксували на відеокамеру.

Керуючись ст. 2 Закону України «Про міліцію», з метою припинення протиправних дій, правоохоронці зробили зауваження громадянам та повідомили, що їх дії суперечать вимогам законодавства. Після короткої розмови з патрульними четверо осіб зібрали свої речі та в супроводі наряду міліції залишили територію парку, а правоохоронці продовжили патрулювання. Однак через деякий час, скориставшись відсутністю вартових порядку, учасники акції повернулися до пам’ятника «Вічної Слави» та знову почали смажити яєчню на Вічному вогні.

За результатами розслідування начальник Головного управління МВС України в місті Києві генерал-лейтенант міліції Олексій КРИКУН підписав наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності п’ятьох працівників Печерського райуправління столичної міліції, з яких двох звільнено з органів внутрішніх справ.

При цьому у міліції повідомили, що в результаті розшукових заходів за підозрою у скоєнні протиправних дій біля пам’ятника «Вічної Слави» затримано 32-річну місцеву мешканку, одну з учасниць подій. Слідчий відділ Печерського РУ ГУМВС України в Києві відносно неї порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України «хуліганство» та обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Інші учасники злочину наразі встановлюються. Слідство у справі триває.