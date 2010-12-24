В українській бібліотеці в Москві було 5 книжок із забороненого списку

Книги з Бібліотеки української літератури у Москві вилучено в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації Володимир ЄЛЬЧЕНКО після відвідування бібліотеки.

«Бібліотека працює у нормальному режимі, вона не закривалась і не припиняла свою роботу, але зрозуміло, що психологічний стан директора і співробітників не дуже святковий», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зауважив, що за словами директора, кримінальна справа була порушена і саме на цій підставі була вилучена література.

Посол наголосив, що директор та колектив бібліотеки за три роки роботи створили чудові умови для діяльності закладу, що сприяло збільшенню кількості відвідувачів.

«Директор та інші співробітники дуже переживають, щоб така ситуація не призвела до прикрих наслідків. Я не кажу про закриття бібліотеки. Про це не йдеться. Але зрозуміло, що певний час ця перевірка буде продовжуватись, і це буде нервувати персонал», - додав він.

В.ЄЛЬЧЕНКО пояснив, що Міністерство юстиції Росії відповідає за розповсюдження у бібліотеках літератури, що порушує законодавство країни й підпадає під закон «Про протидію екстремістській діяльності». Посол зауважив, що персонал бібліотеки ретельно вивчав списки забороненої літератури, які розсилаються вже кілька років, щоб видання зі списку не потрапили на книжкові полиці.

«Тобто формальної підстави, щоб сказати, що в Бібліотеці української літератури були книжки, які входять до екстремістського списку, немає», - запевнив він.

Водночас, посол підтвердив, що за даними органів, які здійснюють перевірки, у цій бібліотеці було 5 книг, які дійсно внесені до списку екстремістської літератури, однак їх вже досить давно хтось забрав.

«Складається враження, що саме та людина, яка ці книжки побачила, взяла їх почитати, не повернула їх назад, а навпаки - спровокувала всю цю історію. Чому це відбувається саме зараз, незрозуміло», - сказав посол.

Він зауважив, що тепер відповідні органи з’ясовують, які саме книги зберігались колись у бібліотеці.

«Я думаю, що йдеться про деякі видання початку 90-х років – те, що у відділі історичної літератури. Можу припустити, що у цих виданнях розповідається про історію визвольних рухів в Україні», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

На його думку, якщо в цих книгах дійсно є згадки про організації, які вважаються у Росії екстремістськими, то це все історія, і ніхто не говорить про їхню діяльність сьогодні й тим більше на території РФ.

«Треба почекати, і у цій ситуації ретельно розібратись. Ми працюємо над цим», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відділ боротьби з екстремізмом МВС Росії вилучив з Бібліотеки української літератури в Москві більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Працівники міліції в електронному каталозі набрали «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було знайдено це слово. Це, зокрема, книги про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також примірки газет «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». До цього списку також потрапило видання «Національна безпека України» тощо.