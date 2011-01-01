Новорічний «подарунок» киянам - квартплата зросте вдвічі

У Києві з 1 лютого 2011 року вдвічі зросте квартплата.

Зокрема, нові тарифи на послуги з утримання будинків, споруд, прибудинкових територій та їх структур Київська міська державна адміністрація затвердила своїм розпорядженням №1221 від 29 грудня, повідомляється у газеті “Хрещатик”.

Ці тарифи збільшені, за попередніми даними, приблизно вдвічі.

Також у Києві з 1 лютого тарифи на централізоване опалення підвищено майже на 30%, гаряче водопостачання - на 25%.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила тариф на теплову енергію з урахуванням її транспортування і поставки для «Київенерго», що відпускається для потреб населення, на 35% з 1 січня 2011 року.

17 грудня перший заступник глави КМДА Олександр МАЗУРЧАК повідомив, що підвищений на тариф на тепло і гарячу воду Київська міська державна адміністрація має намір ввести на місяць пізніше терміну, визначеного НКРЕ, тобто – з лютого 2011 року, а не з січня.