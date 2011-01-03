Газпром: видобуток сланцевого газу в США є збитковим

Видобуток сланцевого газу в США є збитковим, а "сланцева ейфорія" може завдати газовій галузі серйозних проблем, вважає офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

"Якщо говорити про американський ринок, нині там складається парадоксальна ситуація. Ті кошти, які проінвестовані в будівництво регазифікаційних терміналів, практично заморожені. Їх завантаження не перевищує 15-20% в середньому по США. Ті продажі сланцевого газу, які зараз ідуть, за нашими оцінками, йдуть із збитками. Але компанії не можуть не продавати і не видобувати газ, бо потрібно повертати одержані кредити", - сказав він в ефірі телеканалу "РБК ТВ".

Купріянов зазначив, що, за оцінками "Газпрому", продаж сланцевого газу є збитковим.

"За нашими оцінками, так. Єдине, що є різні компанії і різні ділянки, але звітність цих компаній - одиниці показують чистий прибуток", - наводить РІА "Новини" його відповідь на запитання: чи є збитковими постачання сланцевого газу?

При цьому Купріянов вважає, що в перспективі "сланцева революція" може принести проблеми для газової галузі в цілому.

"Насправді ця ейфорія "сланцевої революції" в США - вона може вийти боком для газової галузі, оскільки за таких умов нецікаво вкладати кошти, і якоїсь миті, коли попит в цілому в світі стане вищий, а видобуток не зростатиме потрібними темпами, загалом, можуть бути цілком серйозні проблеми", - вважає він.