Українські лижники застрягли на Монблані: їх доля викликає тривогу

Операція з порятунку трьох українських лижників, які застрягли на горі Монблан, ускладнюється через сильний вітер. У найближчий день погода у Французьких Альпах тільки погіршає.

Різкий вітер не дозволяє доставити українським лижникам їжу і газ. Тим часом, уже зараз провіанту не вистачає, повідомляє ІТАР-ТАРС. А сила вітру, за прогнозами метеорологів, тільки посилюватиметься. У таких умовах будь-яка рятувальна операція в горах стає практично неможливою. Спортсмени були заблоковані учора увечері на висоті більше 4 тисяч метрів. Вони мали намір пройти через перевал Бренва у Верхній Савойї, але через сильні снігопади пересування горами стало дуже небезпечним, а сніжний покрив – нестійким. Поки що рятувальникам вдається підтримувати зі спортсменами візуальний і радіо-зв`язок. За інформацією Франс-Прес, лижники вирили нору в снігу і встановили намет. Стан їх здоров`я поки не викликає занепокоєння у співробітників гірської жандармерії. Сьогодні рятувальники навіть мали намір дістатися до лижників. Проте з погіршенням погоди ці плани змінилися, а доля українських спортсменів викликає у рятувальників все більшу тривогу.

Эхо Москвы