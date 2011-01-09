Переможець шоу «Х-фактор» отримав два мільйони гривень
15:34, 09 січня 2011Суспільство
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Змагання тривало 11 тижнів
Увечері в суботу, 8 січня, в прямому ефірі телеканалу СТБ відбувся гала-концерт конкурсу вокалістів «Х-фактор», на якому був названий переможець шоу. Звання найкращого вокаліста країни і два мільйони гривень отримав Олексій Кузнєцов.
Протягом 11 тижнів 12 українських вокалістів змагалися між собою за перемогу в шоу. У цьому їм допомагала четвірка продюсерів — телеведучий Ігор Кондратюк, співачка Йолка, репер Серьога й музичний критик Сергій Сосєдов.
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