Переможець шоу «Х-фактор» отримав два мільйони гривень

Увечері в суботу, 8 січня, в прямому ефірі телеканалу СТБ відбувся гала-концерт конкурсу вокалістів «Х-фактор», на якому був названий переможець шоу. Звання найкращого вокаліста країни і два мільйони гривень отримав Олексій Кузнєцов.

Протягом 11 тижнів 12 українських вокалістів змагалися між собою за перемогу в шоу. У цьому їм допомагала четвірка продюсерів — телеведучий Ігор Кондратюк, співачка Йолка, репер Серьога й музичний критик Сергій Сосєдов.

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