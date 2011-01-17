У Львові розпочинає роботу школа нової генерації журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, протягом року львівські журналісти зможуть брати участь у тренінгах різної тематики. Навчання проводитимуть відомі журналісти, а також представники влади, культури, бізнесу.

Курс навчання складатиметься із 6 сесій: «Соціальна журналістика», «Комунальна журналістика», «Інструменти і реклама», «Економічна журналістика», «Культурна журналістика», «Нові формати тексту».

Одна сесія триватиме 2-4 дні. Сесії будуть проводитись щомісяця.

«Ми хочемо разом з молодими креативними людьми створити у Львові новий кластер журналістів – журналістів соціально відповідальних, мислячих, неординарних. Через спільні заняття, рольові ігри, будемо разом вибудовувати модель майбутньої львівської журналістики. А відомі люди, медійники зі стажем ділитимуться досвідом свого успіху», - розповіла УНІАН координатор проекту Світлана КРИЖАНІВСЬКА.

Перша сесія «Соціальна журналістика» розпочнеться 1 лютого. Тренінги триватимуть з лютого до липня – по одній сесії щомісяця, кожна сесія включає кілька тренінгів.

Набір розпочався 13 січня і триватиме до 20 січня.