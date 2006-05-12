У Маріуполі загинув школяр

У четвер о 19.10 у Жовтневому районі Маріуполя загинув учень 8-го класу спортивного інтернату №4.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, хлопець, прямуючи через баскетбольний майданчик загальноосвітньої школи №67, підстрибнув і вчепився за кільце баскетбольного щита, від чого конструкція повністю зруйнувалась. У результаті руйнації щита учень отримав важкі травми, від яких помер на місці події до прибуття швидкої медичної допомоги.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Донецькій області.