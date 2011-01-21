Міліцейський начальник не рекомендує «гарматному м'ясу» їхати в Київ

Начальник Головного управління МВС в Дніпропетровській області Віктор БАБЕНКО не рекомендує жителям регіону їхати до Києва на святкування Дня Соборності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні В.БАБЕНКО сказав під час наради в Дніпропетровській ОДА. За його словами, жителі регіону, які поїдуть до Києва на святкування Дня Соборності, будуть на місці „зафіксовані, задокументовані, їм також буде дана оцінка у випадку якихось подій».

В.БАБЕНКО заявив, що відповідальність як адміністративну, так і кримінальну понесуть організатори, які направили людей до столиці.

«Є інформація, що в Києві планується організація кровопролитних акцій - для цього підготовлені певні сили. З цією метою проводиться робота в області, пов`язана з тим, щоб знайти дурників, у моєму розумінні, і направити до Києва як гарматне м`ясо», - наголосив В.БАБЕНКО.