Журналістів звільнять від необхідності погоджувати інтерв’ю

У разі підписання президентом України Віктором Януковичем закону «Про доступ до публічної інформації» зміни до законодавства дозволять звільнити журналістів від необхідності погоджувати інтерв’ю. Про це пише Дзеркало тижня.



До цих пір відповідно до закону «Про авторське право і суміжні права» інтерв'ю вважалося власністю двох осіб — інтерв'юйованого та інтерв'юера, що дозволяло вимагати від журналістів погодження матеріалу.



Законом „Про доступ до публічної інформації“ внесено доповнення до статті 13 закону „Про авторське право та суміжні права“, що регулює питання погодження тексту інтерв'ю з особою, що давала інтерв'ю. На практиці це положення викликало чимало непорозумінь, коли посадова особа, відповівши на запитання журналістів стосовно своєї діяльності, потім наполягала на погодженні тексту, викреслюючи найцікавіші для громадськості свої слова. Тепер внесено ясність: зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України „Про доступ до публічної інформації“.