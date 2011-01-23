Викрадачі дизпального прикривалися «свинячим» бізнесом

Правоохоронці Рівненщині впіймали «на гарячому» і затримали трьох осіб, яким інкримінують викрадення великої кількості дизельного пального шляхом несанкціонованої врізки до нафтопродуктопроводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області. За наявною інформацією, свою злочинну діяльність зловмисники здійснювали у селі Гільча Здолбунівськолго району під виглядом підприємницької діяльності з відгодівлі свиней та розведення племінних поросят.

«Свині у даному випадку мають відношення до злочинного бізнесу у тому плані, що тунель, який вирили зловмисники для того, щоб добратися до продуктопроводу, закінчувався у сараї, де вони вирощували свиней. «Свинний» бізнес був прикриттям злочинної діяльності, оскільки у такому випадку члени злочинної групи могли безперешкодно, серед білого дня заходити в це приміщення, нібито заносячи сюди корм для свиней. А виносили звідси, крім мішків з-під корму, ще й заповнені дизпальним бочки та інші ємності, які відразу ж вантажили на автотранспорт і відправляли покупцям», - повідомили в міліції.

Під час затримання зловмисники якраз закачували у ємності чергову порцію викраденого пального. Поряд із хлівом стояв автомобіль «Фольксваген LT 28». Оглядаючи вантажний бус, правоохоронці помітили дві бочки - одна двотонна, інша 200-літрова, які були обкладені мішками, наповненими кормом для свиней. У велику бочку молодики через шланг заливали пальне.

Встановлено, що усі затримані мешканці Волинської області. Вони й здійснили несанкціонований вріз у магістральний нафтопродуктопровід з метою розкрадання дизельного пального. А розвезенням «корму», тобто нафтопродукту, займався 22-річний Андрій, уродженець Дніпропетровська.

За словами начальника відділу спеціальної міліції при УМВС Василя ДОВГОМЕЛІ, група заздалегідь спланувала свої злочинні наміри та під прикриттям діяльності фермерського господарства зробила відвід, де був схований шланг із манометром, який регулював тиск у трубі, аби у них не було перепадів. Зловмисниками здійснено три відбори нафтопродуктів. Вилучено майже дві тонни дизельного пального. Що стосується попередніх крадіжок, це стане відомо пізніше в результаті проведення слідчих дій.

Аби знайти місце врізки у нафтопровід, фахівцям довелося працювати до темна. Тунель був виритий майже на три метри в глибину завдовжки понад 70 метрів, який закінчувався у погребі сараю.

Наразі проводиться слідство. Порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), відповідальність за якою передбачена у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років. Крім того, в ході проведення досудового слідства вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи за статтею 292 Кримінального кодексу України (Пошкодження магістральних нафто-, газо-нафтопродуктопроводів).